Прикордонники виявили понад 7,5 тис пачок контрабандних цигарок

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Прикордонник

Контрабандистам вдалось втекти від працівників Держприкордонслужби

В рамках проведення спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2017» прикордонники Чернівецького загону припинили спробу переміщення нелегальної тютюнової продукції,

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

На ділянці відділу «Красноїльськ» прикордонники мобільної застави виявили місце накопичення тютюнових виробів. Під час перевірки вони помітили п’ять осіб з ящиками.

«Помітивши охоронців кордону порушники одразу ж вдались до втечі. Під час огляду залишених коробок прикордонники виявили в них понад 4,5 тисяч пачок сигарет марки «Марбле» без акцизного збору», - йдеться у повідомленні.

Виявлені тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу. Наразі проводяться заходи щодо пошуку причетних до протиправної діяльності.

Також зазначено, що ще майже три тисячі пачок сигарет було виявлено прикордонниками відділу «Ділове» Мукачівського загону.

«Главком» також повідомляв, що в суботу у Донецькій області співробітники спецпідрозділу податкової міліції «Фантом» затримали на лінії розмежування дві партії готівки на суму понад 50 тисяч доларів США.