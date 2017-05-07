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    Прикордонники виявили«Ягуар», який розшукував Інтерпол

    • Сьогодні, 16:16
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    Транспортний засіб знаходився в&nbsp;міжнародному розшуку з 2008 року.
    Фото: Уніан
    Транспортний засіб знаходився в міжнародному розшуку з 2008 року.

    Авто, що знаходилося у міжнародному розшуку, затримали на україно-молдовському кордоні

    Транспортний засіб, який знаходився в міжнародному розшуку, виявили вчора в пункті пропуску «Кучурган» прикордонники Білгород-Дністровського загону. Про «Главком» повідомили у прес-службі ДПСУ.

    «Під час оформлення автомобіля «Ягуар», 2008 року випуску, за кермом якого був 19-річний громадянин Республіки Молдова, відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. У ході встановлення обставин з’ясувалося, що транспортний засіб був викрадений ще новеньким у 2008 році на території Італії», — йдеться у повідомленні.

    За вказаним фактом прикордонники поінформували представників Нацполіції та Укрбюро Інтерполу в м.Києві.

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    Крім того, за базою даних Інтерполу сьогодні був затриманий громадянин Туреччини. Його викрили прикордонники Львівського загону в аеропорту. Чоловік прибув рейсом зі Стамбулу. Після проведення спеціальних заходів прикордонники встановили, що іноземця вже тривалий час розшукують за скоєння правопорушення на території Німеччини. За цим фактом поінформовано працівників Національної поліції.

    Держприкордонслужба Інтерпол
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