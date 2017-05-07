Прикордонники виявили«Ягуар», який розшукував Інтерпол

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Фото: Уніан Транспортний засіб знаходився в міжнародному розшуку з 2008 року.

Авто, що знаходилося у міжнародному розшуку, затримали на україно-молдовському кордоні

Транспортний засіб, який знаходився в міжнародному розшуку, виявили вчора в пункті пропуску «Кучурган» прикордонники Білгород-Дністровського загону. Про «Главком» повідомили у прес-службі ДПСУ.

«Під час оформлення автомобіля «Ягуар», 2008 року випуску, за кермом якого був 19-річний громадянин Республіки Молдова, відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. У ході встановлення обставин з’ясувалося, що транспортний засіб був викрадений ще новеньким у 2008 році на території Італії», — йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом прикордонники поінформували представників Нацполіції та Укрбюро Інтерполу в м.Києві.

Крім того, за базою даних Інтерполу сьогодні був затриманий громадянин Туреччини. Його викрили прикордонники Львівського загону в аеропорту. Чоловік прибув рейсом зі Стамбулу. Після проведення спеціальних заходів прикордонники встановили, що іноземця вже тривалий час розшукують за скоєння правопорушення на території Німеччини. За цим фактом поінформовано працівників Національної поліції.