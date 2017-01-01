Прикордонники зафіксували 16 безпілотників бойовиків - Слободян

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У квітні їх використовували для розвідки

У квітні українські прикордонники зафіксували в смузі безпеки щонайменше 16 безпілотників бойовиків. Про це повідомив під час брифінгу помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.

«У смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень з початку місяця українські військові зафіксували щонайменше 16 БПЛА, які використовувались російськими найманцями з метою ведення розвідувальної діяльності», — розповів Слободян.

За його словами, з початку місяця на КПВВ затримано чотирьох осіб — трьох чоловіків та одну жінку, які причетні до діяльності створених російськими кураторами підрозділів на Донбасі.

Окрім того, з початку місяця прикордонники виявили на КПВВ 18 транспортних засобів, якими порушники намагалися провезти вантажі приховано або без належних документів на суму 1,5 млн грн.

Як повідомляв «Главком», на великодні свята на східному кордоні працюватимуть кінологи.