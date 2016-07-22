Прикордонники затримали чоловіка, який віз бойовикам 150 тис. гривень

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Порушника передали поліцейським

Сьогодні в КПВВ «Майорське» прикордонники Краматорського загону запобігли спробі переміщення на непідконтрольну територію грошових коштів. Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Перевізником грошей став 28-річний громадянин України. Кошти прикордонники спільно з працівниками ДФС знайшли під час огляду автомобіля, яким українець прямував до непідконтрольної Горлівки. Всього прикордонний наряд за допомогою технічних засобів у конструктивних особливостях, а саме в сидіннях авто виявив 150 тисяч гривень.

Порушника та виявлені кошти передано співробітникам Національної поліції для подальшого правового рішення.