Прикордонники затримали чоловіка, який віз бойовикам 150 тис. гривень
- Сьогодні, 15:45
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Порушника передали поліцейським
Сьогодні в КПВВ «Майорське» прикордонники Краматорського загону запобігли спробі переміщення на непідконтрольну територію грошових коштів. Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
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Перевізником грошей став 28-річний громадянин України. Кошти прикордонники спільно з працівниками ДФС знайшли під час огляду автомобіля, яким українець прямував до непідконтрольної Горлівки. Всього прикордонний наряд за допомогою технічних засобів у конструктивних особливостях, а саме в сидіннях авто виявив 150 тисяч гривень.
Порушника та виявлені кошти передано співробітникам Національної поліції для подальшого правового рішення.