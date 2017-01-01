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    Прикордонники затримали чоловіка, який віз у Донецьк скрипку Страдіварі (відео)

    • Сьогодні, 10:10
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    <p>Виявлена прикордонниками старовинна скрипка роботи Страдіварі</p>

    Виявлена прикордонниками старовинна скрипка роботи Страдіварі

    Знахідка датована 1730 роком випуску

    У вівторок, 16 травня, військовослужбовці Державної прикордонної служби України в контрольному пункті в`їзду-виїзду «Мар’їнка» знайшли цікаву знахідку. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

    «Під час огляду автомобіля «ВАЗ», на якому громадянин України рухався до непідконтрольного Донецька, прикордонний наряд в багажному відділенні автомобіля виявив старовинну скрипку роботи Страдіварі (Concert Violin Straduari). Знахідка датована 1730 роком випуску та ймовірно становить культурну і історичну цінність», - йдеться в повідомленні.

    Громадянина та виявлений музичний інструмент передано співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення.

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    Прикордонники затримали чоловіка, який віз у Донецьк скрипку Страдіварі (відео)
    Прикордонники затримали чоловіка, який віз у Донецьк скрипку Страдіварі (відео)
    Прикордонники затримали чоловіка, який віз у Донецьк скрипку Страдіварі (відео)
    Прикордонники затримали чоловіка, який віз у Донецьк скрипку Страдіварі (відео)
    Прикордонники затримали чоловіка, який віз у Донецьк скрипку Страдіварі (відео)

    Також перевіряється інформація щодо походження скрипки, в тому числі на предмет викрадення, та куди саме її везли.

     

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    Держприкордонслужба
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