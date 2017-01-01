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    Прикордонники затримали на Закарпатті нелегала з Афганістану

    • Сьогодні, 07:13
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    Затримання нелегала
    Затримання нелегала

    Чоловік намагався потрапити через Україну до Словаччини

    У селі Порошково Закарпатської області прикордонники  разом з поліцією затримали громадянина Афганістану, який намагався нелегально перетнути державний кордон.

    Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на своїй сторінці у Facebook.

    «Від місцевого населення військовим надійшла інформація про те, що у с.Порошково, яке знаходиться неподалік українсько-словацького кордону, помітили чужинця. Жителі прикордоння повідомили і про те, що незнайомець за зовнішністю схожий на азіата та розмовляє лише іноземною мовою. Отож, у вказаний місцевими район негайно висунулась спільна прикордонно-поліцейська група, яка й виявила на околиці села Порошково громадянина Афганістану без документів», - йдеться у повідомленні.

    За словами прикордонників, затриманий згодом зізнався, що дійсно хотів незаконно перетнути кордон, аби потрапити до Словаччини.

    З метою з’ясування обставин правопорушення нелегала доставлено у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Після встановлення особи його буде притягнуто до адміністративної відповідальності.

    До слова, на початку травня на контрольно-пропускному пункті «Чонгар» оштрафовано трьох українців за в'їзд в анексований Крим з Російської Федерації. 

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