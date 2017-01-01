Прикордонники затримали партію срібних прикрас на понад півмільйона гривень

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В іномарці під обшивкою салону, та в музичних колонках громадянин України намагався перемістити через контрольний пункт до Донецька 2096 виробів зі срібла

Партію ювелірних виробів зі срібла виявили учора в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Мар’їнка» прикордонники. Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Ювелірні прикраси зі срібла військовослужбовці загону знайшли за допомогою спеціальних технічних засобів під час огляду конструктивних особливостей автомобіля Mitsubishi.

В іномарці, а саме в задньому сидінні, під обшивкою салону, в музичних колонках та в особистих речах громадянин України намагався перемістити через контрольний пункт до Донецька 2096 виробів зі срібла. Сума оцінки затриманого прикордонниками товару склала 574 тисячі гривень.

Порушника та виявлену знахідку передано співробітникам ДФС.