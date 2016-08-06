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Прикордонники затримали розшукуваного Інтерполом грузина

42-річний грузин підозрюється в грабежі, поєднаному з насиллям та погрозами

Українські прикордонники 5 червня 2017 року затримали в міжнародному аеропорту

Бориспіль »

громадянина Грузії, який перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за підозрою в грабежі.

Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

Зокрема зазначено, що під час оформлення пасажирів рейсу «Кутаісі-Київ», в рамках проведення заходів щодо пошуку злочинців по лінії Інтерполу, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили та затримали 42-річного грузина, який перебуває в розшуку.

«Злочинець знаходився у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Бельгії для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, а саме - за грабіж, поєднаний із насиллям та погрозами», - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що наразі особу затримано й узято під посилену охорону, також проінформовано взаємодіючі органи. Складаються документи, згідно з КПК України, для передачі до лінійного відділу Національної поліції.