Прикордонники затримали угорського парашутиста, який випадково залетів в Україну

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Фото: Державна прикордонна служба України

Іноземного громадянина передали прикордонній поліції Угорщини

Прикордонники відділу «Горонглаб» Мукачівського загону, затримали чоловіка, який незаконно перетнув кордон з Угорщини в Україну. Під час патрулювання прикордонний наряд побачив парашутиста, який приземлився неподалік від кордону, повідомляє регіональне відділення Державної прикордонної служби України.

Чоловіка, який виявився громадянином Угорщини, затримали. Іноземець пояснив, що не мав наміру незаконно перетинати кордон. Він давно займається парашутним спортом та не зміг впоратись із сильним поривом вітру. Після здійснення фільтраційних заходів парашутиста передали представникам прикордонної поліції Угорщини.

Як повідомляв «Главком» раніше, наприкінці березня прикордонники відділу «Ділове» в Закарпатській області затримали 14 контрабандистів у гідрокостюмах, які намагалися переправити в Румунію 28 пакетів сигарет.