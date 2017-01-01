Присутність нардепів на молитовному сніданку у США не матиме жодних політичних наслідків, - дипломат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Щербак

Дипломат здивований, що українські політики намагаються піаритись на молитві за президента іншої країни.

Відвідини молитовного сніданку у рамках інавгурації президента США Дональда Трампа українськими нардепами не матимуть жодних політичних наслідків. Про це в коментарі «Главкому» розповів дипломат, колишній посол України в Ізраїлі, США та Канаді Юрій Щербак.

«Це дуже широкий захід, у якому може брати участь дуже багато людей, і з них не кожен навіть здаля зможе побачити президента Сполучених Штатів. Це традиційний захід, запрошення на який отримують посольства, дипломати, політики. Це ні до чого не зобов’язуючий захід, який є виявом пропагандистської ідеї: весь світ молиться за Америку, за її президента. Це релігійно-політичний захід. Робити із цього якісь політичні висновки я б не став», – зазначив він.

Щербак наголосив: йому дивно, що українські політики намагаються піаритись на молитві за президента іншої країни. «Якщо ви вірите в Бога, моліться за своїх дітей, за свою країну і вже потім – за Америку», – сказав він.

Як відомо, офіційні заходи з нагоди інавгурації Трампа триватимуть впродовж трьох днів: 19, 20 і 21 січня. Сама церемонія інавгурації відбудеться завтра, 20 січня.

Детальніше читайте у статті «Главкома» «Інавгурація Трампа. Як українські політики молитимуться за Америку»