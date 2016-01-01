Приватбанк обмежив зняття коштів з рахунків корпоративних клієнтів

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Здійснення видаткових операцій з рахунків і карток допускається в межах сум, що перевищують залишок на цих рахунках станом на ранок 19 грудня

Націоналізований Приватбанк заборонив корпоративним клієнтам витрачати гроші, які були на рахунках до націоналізації банку. Про це повідомляє керівник напрямку «Малий і середній бізнес» Приватбанку Олександр Ніколенко на сторінці фінансової установи у соцмережі Facebook.

Як повідомляє платіжна система «Приват24» для бізнесу, регламент роботи з 20 грудня передбачає, що проведення видаткових операцій з рахунків і карток допускається в межах сум, що перевищують залишок на цих рахунках станом на ранок 19 грудня. Всі кредитні ліміти на рахунках, овердрафти, ліміти гарантованих платежів і бізнес-розстрочення обнулені або знижені до рівня заборгованості (за її наявності).

Згідно з повідомленням, усі прибуткові операції обслуговуються без обмежень. «Наприклад, якщо залишок на рахунку на 19 грудня 100 грн, то ця сума стає «незнижуваним залишком»... Якщо після цього на рахунок надійшло 50 грн і залишок зріс до 150 грн, то використовувати для проведення платежів або витрачати з картки можна тільки цих 50 грн», – пояснюється в повідомленні.

У повідомленні також вказали, що такий режим є тимчасовим. Коли вноситимуться зміни, стане відомо після вступу Олександра Шлапака на посаду в. о. голови правління банку. Відтоді саме він зможе вносити зміни у режим роботи.

Як повідомлялося, аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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