Приватбанк «переїхав» з Дніпра до Києва

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Нова юридична адреса банку - на вулиці Грушевського у столиці

Державний Приватбанк змінив свою юридичну адресу з Дніпра на Київ.

Про це повідомила прес-служба банку.

Згідно із новою редакцією Статуту банку, юридична адреса ПАТ КБ «Приватбанк» змінена з вул. Набережна Перемоги, 50, м Дніпро на вул. Грушевського, 1Д, м Київ.

Як зазначається, правління Приватбанку і всі служби головного офісу банку продовжують працювати в Дніпрі, фактична адреса головного банку не змінюється.

«Нова юридична адреса банку з урахуванням фактичного місцезнаходження його акціонера Міністерства фінансів, Наглядової ради дозволить оптимізувати кореспонденцію і комунікації з державними органами», - повідомляє прес-служба банку.

Нагадаємо, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Приватбанк очолив колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Після стабілізації банк буде продано.