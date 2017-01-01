Приватбанк «переїхав» з Дніпра до Києва
- Сьогодні, 16:35
-
Розсилка
Нова юридична адреса банку - на вулиці Грушевського у столиці
Державний Приватбанк змінив свою юридичну адресу з Дніпра на Київ.
Про це повідомила прес-служба банку.
Згідно із новою редакцією Статуту банку, юридична адреса ПАТ КБ «Приватбанк» змінена з вул. Набережна Перемоги, 50, м Дніпро на вул. Грушевського, 1Д, м Київ.
Як зазначається, правління Приватбанку і всі служби головного офісу банку продовжують працювати в Дніпрі, фактична адреса головного банку не змінюється.
«Нова юридична адреса банку з урахуванням фактичного місцезнаходження його акціонера Міністерства фінансів, Наглядової ради дозволить оптимізувати кореспонденцію і комунікації з державними органами», - повідомляє прес-служба банку.
Нагадаємо, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.
Приватбанк очолив колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.
Після стабілізації банк буде продано.