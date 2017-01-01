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    Приватбанк «переїхав» з Дніпра до Києва

    • Сьогодні, 16:35
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    Нова юридична адреса банку - на вулиці Грушевського у столиці

    Державний Приватбанк змінив свою юридичну адресу з Дніпра на Київ.

    Про це повідомила прес-служба банку.

    Згідно із новою редакцією Статуту банку, юридична адреса ПАТ КБ «Приватбанк» змінена з вул. Набережна Перемоги, 50, м Дніпро на вул. Грушевського, 1Д, м Київ.

    Як зазначається, правління Приватбанку і всі служби головного офісу банку продовжують працювати в Дніпрі, фактична адреса головного банку не змінюється.

    «Нова юридична адреса банку з урахуванням фактичного місцезнаходження його акціонера Міністерства фінансів, Наглядової ради дозволить оптимізувати кореспонденцію і комунікації з державними органами», - повідомляє прес-служба банку.

    Нагадаємо, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку

    Приватбанк очолив колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак

    Після стабілізації банк буде продано.

     

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