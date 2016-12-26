Приватбанк судиться з Мілевським через несплату кредиту за Ferrari

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Артем Мілевський

Футболіст авто розбив, але кредит не виплатив

Екс-форвард київського «Динамо», а нині гравець російського «Тосно» Артем Мілевський брав кредит в «Приватбанку» і досі не виплатив його.

Про це повідомляє champion.com із посиланням на телеканал Футбол 1.

«У банку в заставі був автомобіль Ferrari. Своє авто Артем розбив, виступаючи в Туреччині, а кредит досі не виплатив. У Голосіївському суді Києва ще з літа тривають засідання за позовом банку до футболіста у зв'язку з невиплатою кредиту», - йдеться в повідомленні.

В п'ятницю, 13 січня, повинно було відбутися четверте засідання у справі. На нього, як і на попередні три, екс-форвард «Динамо» не з’явився.

Не виключено, що Мілевському вдасться домовитися з банком. Річ у тім, що, окрім неявки Мілевського, представники банку попросили перенести засідання, оскільки футболіст почав виплачувати кредит.

Раніше повідомлялося, що Мілевський буде судитися з Суркісом через борг із зарплати в 1,4 млн доларів.