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    Приватбанк судиться з Мілевським через несплату кредиту за Ferrari

    • Сьогодні, 11:41
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    Артем Мілевський
    Артем Мілевський

    Футболіст авто розбив, але кредит не виплатив

    Екс-форвард київського «Динамо», а нині гравець російського «Тосно» Артем Мілевський брав кредит в «Приватбанку» і досі не виплатив його.

    Про це повідомляє champion.com із посиланням на телеканал Футбол 1.

    «У банку в заставі був автомобіль Ferrari. Своє авто Артем розбив, виступаючи в Туреччині, а кредит досі не виплатив. У Голосіївському суді Києва ще з літа тривають засідання за позовом банку до футболіста у зв'язку з невиплатою кредиту», - йдеться в повідомленні.

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    В п'ятницю, 13 січня, повинно було відбутися четверте засідання у справі. На нього, як і на попередні три, екс-форвард «Динамо» не з’явився.

    Не виключено, що Мілевському вдасться домовитися з банком. Річ у тім, що, окрім неявки Мілевського, представники банку попросили перенести засідання, оскільки футболіст почав виплачувати кредит.

    Раніше повідомлялося, що Мілевський буде судитися з Суркісом через борг із зарплати в 1,4 млн доларів. 

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