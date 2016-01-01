«Приватбанк» вдалося стабілізувати — новий глава

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Шлапак запевнив, що звичні для клієнтів сервіси нормально працюють

Ситуацію у націоналізованому «Приватбанку» вдалося стабілізувати. Він працює у звичайному режимі і здійснює платежі без обмежень.

Про це йдеться у зверненні нового глави фінустанови Олександра Шлапака на сторінці «Приватбанку» у facebook.

«Сьогодні можна з упевненістю сказати, ми з успіхом впоралися із завданням стабілізації і збереження найбільшого українського банку, мінімізації панічних настроїв серед клієнтів банку», — йдеться у повідомленні.

Шлапак запевнив, що звичні для клієнтів сервіси нормально працюють.

«Електронний банк Приват24, інші зручні банківські сервіси працюють стабільно і залишаться доступними нашим клієнтам. Ми не будемо знижувати ліміти кредитування корпоративних клієнтів, а навпаки, збільшимо можливості фінансування їх за рахунок подальшого розвитку програми підтримки підприємництва КУБ», — повідомив він.

Як повідомлялося, державний Приватбанк у середу, 21 грудня, здійснює всі операції з рахунками юридичних осіб та суб'єктами господарювання, а також обслуговує фізичних осіб у звичайному режимі, без обмежень.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.

Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

Банк на добу призупиняв проведення операцій юросіб, а вранці 20 грудня відновив їх лише частково, обмеживши доступ до коштів, наявних на рахунках до 19 грудня.

Приватбанк у другій половині дня 20 грудня відновив платежі корпоративних клієнтів, а з 21 грудня – відновив ліміти за овердрафтами.

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