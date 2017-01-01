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    Приватбанк зменшить ставки по депозитах вже у травні

    • Сьогодні, 14:09
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    Приватбанк
    Приватбанк

    Наприкінці квітня вкладники ще можуть розмістити гроші за «старими» ставками

    З початку травня на ринку депозитів фізичних осіб триває зниження базових ставок по вкладах як у валюті, так і в гривні в середньому на 0,5-1%.

    Про це повідомив керівник роздрібного бізнесу Приватбанку Олексій Шабан.

    «Зменшення облікової ставки Національним банком і зміцнення ринкових тенденцій на зниження вартості позикових ресурсів дають можливість Приватбанку продовжити з початку травня зниження ставок по депозитах як у гривні, так і валюті. Це, у свою чергу, сприятиме розвитку кредитування за рахунок більш доступних процентних ставок по кредитах для стимулювання зростання економіки, - відзначив Олексій Шабан. - Наприкінці квітня вкладники ще можуть розмістити гроші за «старими» ставками».

    Як повідомили в Приватбанку, з 4 травня за депозитними договорами фізичних осіб у банку максимальна процентна ставка в гривні становитиме 16,3% річних, у доларах - 5% річних, а вклади в євро приноситимуть не більш як 3% річних.

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