«ПриватБанку» присвоїли національний кредитний рейтинг uaАA



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Банк, що має рейтинг uaАA, характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками

Рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» повідомив про присвоєння ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» довгострокового кредитного рейтингу на рівні uaАА. Банк з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками.

Як відзначається у повідомленні «Стандарт-Рейтинг», націоналізація банку відбувалась відповідно до чинного законодавства, її процес є успішно завершеним. Ризики та переваги, які несе в собі націоналізація банку, прив'язані до кредитних рейтингів держави, які за національною шкалою є високими.

Оцінюючи забезпеченість ПриватБанку власним капіталом, Агентство бере до уваги початок рекапіталізації банку державою та вважає, що у цьому процесі значну роль відіграє платоспроможне бажання і дії держави, спрямовані на забезпечення банку власним та регулятивним капіталом. На думку експертів агентства, після завершення докапіталізації ПриватБанк деякий час буде знаходитись у стані надлишкової ліквідності, що позитивно відобразиться на його здатності миттєво виконувати свої зобов'язання.

На думку «Стандарт-Рейтинг», правління та Наглядова рада ПриватБанку оперативно створені з висококваліфікованих та загальновизнаних у світі фахівців банківської справи. Частина членів правління банку мали досвід роботи на керівних посадах у ПриватБанку в минулому, що гарантує суттєве зменшення операційних ризиків через людський фактор.