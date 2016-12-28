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    Призначено держсекретаря Кабінету міністрів

    • 3 Сiчня, 16:20
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    Володимир Бондаренко, державний секретар Кабміну
    Володимир Бондаренко, державний секретар Кабміну

    Володимир Бондаренко виконуватиме свої посадові обов’язки протягом п’яти років

    Кабінет міністрів України призначив державним секретарем Кабміну Володимира Бондаренка. Відповідне розпорядження №1049-р опубліковане на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади, повідомляє прес-служба уряду.

    Згідно з розпорядженням, обраний державний секретар КМУ виконуватиме свої посадові обов’язки протягом п’яти років.

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    Бондаренко 1981 року народження. З 31 серпня 2016 року призначений першим заступником міністра Кабінету міністрів. До того, з липня 2015 року, працював на посаді заступника керівника апарату Верховної Ради України.

    Державний секретар призначається на посаду Кабінетом міністрів за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

    За новим законом про держслужбу, з 1 січня 2017 року запроваджується інститут державних секретарів при міністерствах. За задумом це будуть, на відміну від міністрів, аполітичні фігури, які призначатимуться через конкурси і підписуватимуть контракт на п’ять років. Відповідні посади передбачені у кожному із 17 міністерств, плюс державний секретар Кабінету міністрів та його заступники. Проте конкурси призвели до скандалів – міністр інфраструктури Володимир Омелян та в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявили про непрозорість проведення конкурсів та відмову працювати з обраними держсекретарями. 

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