Призначено нового керівника Адміністрації морських портів
- Сьогодні, 18:22
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Володимир Омелян представив нового керівника трудовому колективу підприємства
Райвіса Вецкаганса призначено в.о. голови ДП «Адміністрація морських портів України». Міністр інфраструктури України Володимир Омелян представив сьогодні, 12 січня, в Одесі нового керівника трудовому колективу підприємства, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.
Під час представлення Омелян наголосив на тому, що новий очільник має повну свободу дій щодо реформування АМПУ та боротьби з корупційними схемами: «Я наполягаю на тому, що АМПУ має бути реформована та перетворена на прозоре та ефективне підприємство, яке працює на державу і відстоює державний, а не приватний інтерес. В цьому розрізі Райвіс Вецкаганс має повну свободу дій».
Міністр наголосив, що зміна керівництва АМПУ - перший крок у реформуванні морської галузі. «Ми розпочали реформу, і вже є певний спротив. Це нормально. Якщо міністр зручний для всіх, це ставить під питання його ефективність. Але я наголошую: державний інтерес і державний контроль над державними ж підприємствами мають бути вище за приватні інтереси. Я відстоюю і відстоюватиму саме такий підхід», - наголосив Омелян.
В рамках поїздки до Одеси міністр інфраструктури України також взяв участь у нараді з головами обласних державних адміністрацій Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей під головуванням президента України Петра Порошенка.