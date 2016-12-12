Призначено нового керівника Адміністрації морських портів

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Райвіс Вецкаганс

Володимир Омелян представив нового керівника трудовому колективу підприємства

Райвіса Вецкаганса призначено в.о. голови ДП «Адміністрація морських портів України». Міністр інфраструктури України Володимир Омелян представив сьогодні, 12 січня, в Одесі нового керівника трудовому колективу підприємства, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Під час представлення Омелян наголосив на тому, що новий очільник має повну свободу дій щодо реформування АМПУ та боротьби з корупційними схемами: «Я наполягаю на тому, що АМПУ має бути реформована та перетворена на прозоре та ефективне підприємство, яке працює на державу і відстоює державний, а не приватний інтерес. В цьому розрізі Райвіс Вецкаганс має повну свободу дій».

Міністр наголосив, що зміна керівництва АМПУ - перший крок у реформуванні морської галузі. «Ми розпочали реформу, і вже є певний спротив. Це нормально. Якщо міністр зручний для всіх, це ставить під питання його ефективність. Але я наголошую: державний інтерес і державний контроль над державними ж підприємствами мають бути вище за приватні інтереси. Я відстоюю і відстоюватиму саме такий підхід», - наголосив Омелян.

В рамках поїздки до Одеси міністр інфраструктури України також взяв участь у нараді з головами обласних державних адміністрацій Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей під головуванням президента України Петра Порошенка.