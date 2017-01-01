Призначено в.о. голови Конституційного суду України (оновлено)

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Юрій Баулін

8 березня закінчився трирічний термін повноважень Юрія Бауліна на посаді голови КС

Конституційний суд України призначив виконувачем обов'язків голови суду Віктора Кривенка замість Юрія Бауліна, термін повноважень якого на цій посаді закінчився. Про це «Українським новинам» повідомила представник відділу забезпечення діяльності голови КС Світлана Папаяні.

«Виконувачем обов'язків призначено Кривенка», – сказала вона.

За її словами, 18 березня закінчився трирічний термін повноважень Бауліна на посаді голови КС. Дату обрання нового голови суду ще не визначено.

Проте пізніше в прес-службі КСУ зазначили, Кривенко виконував обов’язки голови суду 16-17 березня на основі розпорядження через відсутність Бауліна.

А з сьогоднішнього дня обов'язки голови Конституційного суду України виконуватиме Юрій Баулін як найстарший за віком суддя. «Зараз, відповідно до ст. 22 закону України про Конституційний суд України, у разі відсутності двох заступників, а у нас немає двох заступників голови, обов’язки голови КСУ виконує найстарший за віком суддя. Серед суддів, які у нас зараз працюють, найстаршим за віком суддею є Юрій Васильович Баулін. Тобто він із сьогоднішнього дня виконуватиме обов’язки голови КСУ», – повідомили УНН у прес-службі КСУ.