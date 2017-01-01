Призов офіцерів запасу: в Міноборони розповіли, кого забиратимуть до війська

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Військова підготовка

Полторак підписав наказ про призов офіцерів запасу на військову службу

Міністр оборони України підписав наказ, який визначає порядок призову на військову службу офіцерів запасу.

Про це сказав на брифінгу заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Артур Артеменко, передає Еспресо.TV.

«Сьогодні міністром оборони підписано наказ, який визначає порядок призову на військову службу офіцерів у 2017 році. Наказ відправлено до Міністерства юстиції і після затвердження відповідним органом управління, він набуде чинності. Можуть бути призвані особи віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою офіцерів запасу і закінчили військові кафедри», - сказав Артеменко.

За його словами, призовники з числа офіцерів запасу повинні мати вищу освіту не нижче бакалавра. Їм також повинно бути присвоєно первинне офіцерське звання.

«Тепер наказ буде відправлений у Мін'юст. Термін призову становить 18 місяців», - повідомив він

У Генштабі 5 січня цього року повідомили, що у 2017 році на військову службу у Збройні сили України призиватимуть офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри вищих навчальних закладів, але раніше не служили.

11 січня у Генштабі заявили, що ще не ухвалили рішення про призов на службу у Збройні сили України офіцерів запасу.

Заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ Марк Андрусяк заявив, що залучення офіцерів запасу до участі в АТО можливе тільки на добровільній основі.

Нагадаємо, студента у Києві забрали в армію відразу після захисту диплому.