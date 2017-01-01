Проблему поставок вугілля з Донбасу потрібно вирішувати політично – нардеп



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Висоцький

Без розв'язання енергетичних проблем ми даємо Росії ключі від нашої нацбезпеки, заявив Сергій Висоцький

Неможливо залишати країну без тепла і світла, однак необхідно прийняти відповідальне політичне рішення щодо енергетичної незалежності України від Росії та фейкових республік Донбасу. Про це заявив народний депутат фракції «Народний фронт» Сергій Висоцький в ефірі «5 каналу».

«Я розумію аргументи української сторони. І мені зрозуміло, що для влади, Кабінету міністрів, навіть для мене як депутата, зараз залишити людей у кінці зими без опалення, без електроенергії, буде ще більшою бідою, ніж зараз завезти потяг із вугіллям з непідконтрольної території. Але ця блокада – це симптом проблеми», – сказав Висоцький.

«Мені як парламентарю у 2014 році розповідали деякі люди, що вигідно купувати газ у «Газпрому». Але уряд Яценюка прийняв політичне рішення, що ми не можемо в стані війни з Росією закуповувати газ в агресора і залежати від країни-агресора. Так, нам казали, що це неможливо, однак уряд Яценюка і наш парламент зуміли реалізувати цю ідею», – зауважив представник «Народного фронту».

Висоцький наголосив, що проблему варто вирішувати не кийками і блокадами, а політично сідати і домовлятися.

«Бачити розрахунки і думати на наступний сезон, як ми можемо диверсифікувати поставки вугілля, бо ми не можемо закуповувати ресурси у анклавів, які залежать від Росії. Фактично ми даємо їм частку від нашої економіки, від нашої політики, від рішень – ключі до національної безпеки та оборони, бо ми розуміємо, що «ЛДНР» ніякі не республіки, а окуповані території, які залежать від Москви», – резюмував Висоцький.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля з непідконтрольних територій.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

Читайте також матеріал «Главкома» «Андрій Герус: Надзвичайний стан в енергетиці не передбачає нічого страшного і критичного»