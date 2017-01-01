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    Процедуру закриття ФОПів можуть спростити, - Южаніна

    • Сьогодні, 07:09
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    З пенсійною системою величезна проблема, зазначила Южаніна

    Зараз напрацьовується механізм, щоб підприємці, які не встигли закрити свій бізнес, при знятті з обліку не платили податок за січень 2017 року.

    Про це Еспресо.TV розповіла народний депутат від фракції БПП, голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

    Южаніна прокоментувала ситуацію, коли єдиний соціальний внесок повинні платити фізособи-підприємці, які не отримують дохід.

    «З пенсійною системою величезна проблема. Зрозумійте, що це за сплячі ФОПи, ким і для чого вони використовуються. Я не хочу говорити про те, що справді є частина людей, які тримали таку реєстрацію у невикористаному режимі, бо сподівалися продовжити свій бізнес. Реєстрація бізнесу зараз відбувається за декілька годин», - сказала Южаніна.

    За її словами, зараз з Міністерством фінансів та Державною фіскальною службою напрацьовується механізм, щоб підприємці, які не встигли з певних причин закрити свій бізнес, при знятті з обліку не платили податок за січень 2017 року. Також йдеться про можливе спрощення процедури закриття ФОПів.

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