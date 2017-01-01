Продюсер: Джамала привезла в Україну «Євробачення», а в підсумку отримала голу дупу

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Джамала і Тарнопольський

Коментуючи ситуацію щодо появи на сцені під час номеру Джамали Віталія Седюка, продюсер співачки назвав дві причини, з яких це стало можливо

Організатори «Євробачення» в Україні були вкрай несправедливими до Джамали, завдяки перемозі якої Україна отримала право проведення конкурсу. Таку думку висловив продюсер Джамали Ігор Тарнопольський, пише Karabas Live.

«В результаті - номер «Заманили» був в рекламній паузі, на I Believe In U була дупа, на червону доріжку її не пустили, і ще «ми їй заплатили цілий мільйон гривень з бюджету» . Такий підсумок цього конкурсу для Джамали», - розказав він.

Коментуючи ситуацію щодо появи на сцені під час номеру Джамали Віталія Седюка, він назвав дві причини, з яких це стало можливо.

«Перше. Робота продакшну. Мова про людей, які обслуговують трансляцію прямого ефіру. В основному це експати, які не перший рік працюють на проекті, більшість процесів автоматизовано - монтаж, програмування світла, відео. Для того, щоб запрограмувати все правильно і без помилок, проводиться не менше шести прогонів кожного номера, після чого він обговорюється, вносяться правки, і все відкладається до наступного прогону», - зазначив він.

Тарнопольський пояснив, що під час ефіру процесом керує автопілот, прийняти рішення про переведення в ручний режим потрібно було «швидко і одній людині». «Тут система дала збій. Чи не була використана система модерації ефіру, хоча офіційно пишеться резервна копія днем раніше. Кажу по-простому: вони могли переключити на іншу камеру, включити резерв - цього зроблено не було», - пояснив продюсер.

Інша причина, на думку Тарнопольського, - незадовільна робота системи безпеки. «Після того, що сталося, я спілкувався з сек'юріті. Була розстановка - 4 людини охороняли п'ятачок сцени, на якому виступала Джамала з піснею I Believe In U. Командували охоронцями люди, які керували ефіром. А так бути не повинно. І охоронці підкорилися: їм сказали відійти від сцени, щоб нібито не заважати ефіру, вони і відійшли. І так було щоразу, коли задіяли маленьку сцену посеред фан-зони. Седюк явно стежив за цим і зрозумів: «Ага, тут попуск, значить, я встигну зробити все, що мені треба». І зробив», - розказав він.

Як повідомлялось, продюсер Джамали обізвав керівників Євробачення від України аферистами.