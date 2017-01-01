Продюсерка скандальної Лободи вважає, що без цієї артистки Україна не стане частиною Європи

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Крапівіна і Лобода

Крапівіна зазначила, що протести перед концертом – це провокації

Продюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна у себе на сторінці у Facebook заявила, що вбачає у вимушеному скасуванні концерту співачки в Одесі початок загибелі української культури.

«У будь-якій країні, в якій запанував режим, гине в першу чергу культура. І, на жаль, ми опинилися на цьому рубежі. Поки ми не навчимося поважати права і свободи один одного, ми не те що не станемо частиною Європи, на нас чекає страшна деградація у всіх галузях і напрямках життя», - зазначила вона.

Крапівіна також зазначила, що протести перед концертом – це провокації. «Сценарій колишній. Всі ті самі персонажі. Сьогодні мені навіть не хочеться акцентувати увагу на тому, хто ці люди, які організації вони представляють. Головне, що це громадяни нашої країни. І це страшно», - написала вона.

Не забула продюсерка і нагадати про концерт Лободи в Тель-Авіві 30 травня. «Тому що музика не має кордонів», - зазначила вона.

Нагадаємо, в Одесі представники ряду патріотичних організацій мітингували біля нічного клубу «Ібіца» в Аркадії, де повинен був відбутися концерт співачки Світлани Лободи. Причина - регулярні виступи співачки на сценах країни-агресора.

В результаті протесту організатори скасували виступ.

Відзначається, що протестувальники вимагали зупинити виступ Лободи і позбавити її громадянства України. Спочатку акція проходила мирно, порядок охороняла поліція. Однак пізніше невідомі кинули в натовп дві петарди і дві димові шашки. Після того, як поліція спробувала провести огляд двох протестувальників, спалахнула бійка, в ході якої невідомі застосували сльозогінний газ. За інформацією радника начальника ГУНП Руслана Форостяка, поліція склала всього один протокол за дрібне хуліганство. Затриманих немає.

Як повідомлялось, Лобода також засвітилася в Росії на пафосній музичній премії .