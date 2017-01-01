Проект будівництва нової кільцевої дороги в Києві обійдеться мінімум у 10 млрд євро – Новак

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З будівництвом нової кільцевої дороги навколо Києва доведеться почекати, адже грошей на нього не передбачено

Будівництво нової кільцевої дороги навколо Києва може тривати до 20 років. Про це розповів глава компанії «Укравтодор» Славомір Новак в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Це буде дуже серйозний проект на перспективу 10–15, можливо, 20 років. Ми працюємо над проектною документацією. Але я думаю, що необхідно почекати з його реалізацією, оскільки коштів з держбюджету або інших джерел на нього у нас поки що немає. Цей проект дуже дорогий. Якщо буде зацікавленість з боку приватних інвесторів, то ми готові передати їм техніко-економічне обґрунтування цього проекту», – сказав він.

Новак додав, що точну вартість проекту можна буде назвати після завершення підготовки економічного обґрунтування.

«Після завершення підготовки ТЕО ми зможемо точно сказати. Але, за моєю інформацією, проект будівництва абсолютно нової окружної дороги навколо Києва обійдеться як мінімум у 10 млрд євро», – заявив глава «Укравтодору».

Як повідомлялося, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що за 2016 рік в Україні відремонтували 1% доріг.