Професор філології прокоментував бажання українських чиновників називати своїх дітей на російський манір

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Олександр Пономарів

«Що це за ім’я – Крістіна, коли українською правильно казати Христина?» – дивується професор Пономарів

Останнім часом окремі українські чиновники та політики записують імена своїх дітей не в українській традиції. Наприклад, з електронних декларацій стало відомо, що у прем’єра Гройсмана – Крістіна і Давід, у глави Фіскальної служби – Алєксандр і Міхаїл. Якими можуть бути наслідки такої моди та з чим пов’язане таке явище в українському суспільстві, прокоментував професор, мовознавець Олександр Пономарів.

«Раніше був словник Лариси Скрипник і Ніни Дзятківської, «Словник власних імен людей». Там була українська сторінка, російська сторінка. Пояснювалося, як відтворювати російські імена та прізвища українською. Якщо російською «Филипп», то українською – «Пилип». Усе було зрозуміло. Були, приміром, тільки Ганна, Євген, а не Анни і Євгенії, як зараз. У загсах тоді сиділи розумні люди, які керувалися цим словником. А тепер сидять безграмотні, які потурають усім примхам батьків», – зазначив професор.

Загалом, подібна ситуація склалася через неосвіченість працівників загсу, які не мають жодного уявлення про мовленнєві норми, що традиційно склалися в українській мові.

За словами професора, єдине рішення цієї проблеми – запровадження закону, який буде регламентувати написання українських імен та прізвищ.

«У кожної мови є своя форма імен, які має бути закріплено офіційно в документі. Чомусь за радянських часів таких проблем не було. Всі були Ганни, Христини, Євгени, Михайли, Катерини. А тепер можуть «Єкатєріна» написати або ще щось. Потрібно відтворити нормальні імена, щоб не було Стаднік, бо суфікс -нік є російським. Президент має заборонити оці всі Стаднік, Поповіч», – прокоментував Олександр Пономарів.

Детальніше читайте: «Мовознавець Олександр Пономарів: Написання імен українською треба закріпити законом. Бо що це за Даніїл чи Крістіна?»