Професор Пономарів: У публічному спілкуванні всі високопосадовці повинні говорити українською



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Пономарів

За словами професора, наразі в Україні є ряд політиків, які демонстративно не спілкуються українською мовою

Деякі українські чиновники демонстративно не спілкуються українською мовою, таким чином, не виконують закон, який зобов’язує їх на роботі спілкуватися державною мовою. За словами мовознавця, професора Олександра Пономаріва, із цієї ситуації може бути єдиний вихід – обмеження російської мови у публічному просторі. Про це науковець зазначив у інтерв’ю «Главкому».

«У нас є стаття 10 Конституції України, де написано, що державною мовою є українська. І є ухвала Конституційного суду від 14 грудня 1999 року. Вона говорить про те, що у громадському, публічному спілкуванні повинна бути лише українська мова. А в міжособистісному спілкуванні люди можуть спілкуватися як хочуть. Ви питаєте, чому? Так у нас закони не виконуються! Мова освіти, згідно з Конституцією, у вищих навчальних закладах має бути тільки українською. Цього не дотримуються, бо немає відповідальності», - зазначив Олександр Пономарів.

«Лариса Масенко (мовознавець) дуже вдало відповіла: «Вона може своїм знайомим підписувати мовою, якою вона хоче, але у лікарні, де лікуються діти з усієї України, має бути українська». Бо розрізняється особистісне і публічне спілкування. От у публічному спілкуванні всі повинні говорити українською», - додав професор.

За словами професора, наразі в Україні є ряд політиків, які демонстративно не спілкуються українською мовою.

«Той самий Азаров, з нього сміялися, все-таки якось намагався говорити. Бо якщо він прем’єр, то повинен говорити українською. Як це у нього виходило – то вже інша річ. Є люди, які чудово володіють українською, але не говорять нею. От якщо взяти одного з представників дуже мені несимпатичного Опозиційного блоку – Олександра Вілкула. Він уміє дуже добре говорити українською, але він демонстративно нею не розмовляє», - говорить Олександр Пономарів.

У ситуації з мовою, що зараз склалась в Україні, мовознавець, перш за все звинувачує, українських президентів.

«Хто винен? Президенти. З них потрібно починати, з Кравчука. Для нього українська мова рідна, але він не подбав про те, щоб закони, які ухвалювалися, застосовувалися. Не подбав про покарання за невиконання законів», - зазначив Олександр Пономарів.

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