Прогноз погоди на суботу: дощі з мокрим снігом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дощ зі снігом

На ґрунті і місцями в повітрі заморозки

У суботу, 22 квітня, в Києві хмарно з проясненнями, вранці та вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +1...+3 градуси, вдень +9...+11 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вранці і вдень невеликий дощ, на ґрунті місцями і в повітрі заморозки 0...-5 градусів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +1 ...+6 градусів, удень +8...+13 градусів. У Карпатах вночі без опадів, вранці і вдень дощ з мокрим снігом, температура вночі -3...-8 градусів, вдень 0...+5 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вранці і вдень невеликий дощ, на ґрунті і місцями в повітрі заморозки 0...-5 градусів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +1...+6 градусів, удень +8...+13 градусів.

У центральних областях хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ з мокрим снігом, вдень місцями невеликий дощ, на ґрунті місцями в повітрі заморозки 0...-5 градусів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі -1...+4 градуси, удень +8...+13 градусів.

У східних областях хмарно з проясненнями, вночі та вранці невеликий дощ з мокрим снігом, вдень місцями невеликий дощ, на ґрунті місцями в повітрі заморозки 0...-5 градусів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі -1...+4 градуси, удень +8...+13 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі та вранці невеликий дощ із мокрим снігом, вдень без опадів, на ґрунті місцями в повітрі заморозки 0...-5 градусів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі -1...+4 градуси, удень +8...+13 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів, на ґрунті місцями в повітрі заморозки 0...-5 градусів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, удень +8...+13 градусів. У Ялті вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі +5...+7 градусів, вдень +10...+13 градусів.

Як повідомляв «Главком», циклон Петер просувається Україною: вчора снігопади паралізували Вінницю та Одещину. Сьогодні на Донеччині випав сніг.

Сніжить також і в Словаччині та Молдові.

Джерело: Українські новини