Прогноз погоди на вівторок: невелике потепління і мокрий сніг

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У вівторок на дорогах подекуди ожеледиця

У вівторок, 24 січня, в Києві хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 градусів, вдень -1...+1 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, тільки у Волинській, Рівненській і Львівській областях вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -3...-10 градусів, вдень +2...-4 градуси. У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі -9...-14 градусів, вдень -1...-6 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень 2...-3 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень +2...-3 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -4...-9 градусів, вдень +2...-3 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень -1... +4 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, на півдні -2...+3 градуси, вдень 0...+7 градусів. У Ялті без істотних опадів. Температура вночі -1...+1 градус, вдень +5...+7 градусів.

Джерело: Українські новини