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    Прогноз погоди: в Україні місцями дощитиме, температура від +8 до +16

    • Сьогодні, 08:50
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    Прогноз на сьогодні
    Прогноз на сьогодні

    В Києві сьогодні стовпчики термометрів коливатимуться вдень від +8 до +10

    Сьогодні, сьомого березня, в Україні місцями очікується дощова погода, температура вдень від +8 до +16.

    Про це повідомляє Гідрометцентр при ДСНС.

    У вівторок на сході України буде сонячно, вдень температура повітря становитиме від +11 до +13.

    У центральних регіонах місцями дощі, температура від +11 до +14.

    На півдні без опадів, вдень від +10 до +14, у Криму - до +16.

    На заході України дощі, вдень від +8 до +12.

    На півночі країни також дощі, денна температура становитиме від +8 до +13.

    У Києві сьогодні очікується дощ, температура вдень від +8 до +10, вночі від +2 до +4.

    прогноз погоди Україна
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