Прогноз погоди: в Україні місцями дощитиме, температура від +8 до +16
- Сьогодні, 08:50
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Прогноз на сьогодні
В Києві сьогодні стовпчики термометрів коливатимуться вдень від +8 до +10
Сьогодні, сьомого березня, в Україні місцями очікується дощова погода, температура вдень від +8 до +16.
Про це повідомляє Гідрометцентр при ДСНС.
У вівторок на сході України буде сонячно, вдень температура повітря становитиме від +11 до +13.
У центральних регіонах місцями дощі, температура від +11 до +14.
На півдні без опадів, вдень від +10 до +14, у Криму - до +16.
На заході України дощі, вдень від +8 до +12.
На півночі країни також дощі, денна температура становитиме від +8 до +13.
У Києві сьогодні очікується дощ, температура вдень від +8 до +10, вночі від +2 до +4.