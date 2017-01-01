Прогноз погоди: в Україні місцями дощитиме, температура від +8 до +16

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Прогноз на сьогодні

В Києві сьогодні стовпчики термометрів коливатимуться вдень від +8 до +10

Сьогодні, сьомого березня, в Україні місцями очікується дощова погода, температура вдень від +8 до +16.

Про це повідомляє Гідрометцентр при ДСНС.

У вівторок на сході України буде сонячно, вдень температура повітря становитиме від +11 до +13.

У центральних регіонах місцями дощі, температура від +11 до +14.

На півдні без опадів, вдень від +10 до +14, у Криму - до +16.

На заході України дощі, вдень від +8 до +12.

На півночі країни також дощі, денна температура становитиме від +8 до +13.

У Києві сьогодні очікується дощ, температура вдень від +8 до +10, вночі від +2 до +4.