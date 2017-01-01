Прокуратура Донеччини підозрює мера, який називав владу хунтою, у приховуванні 3 млн грн

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Руслан Требушкін

Посадовець вніс неповні відомості в електронну декларацію за 2015 рік про фінансовий стан

Прокуратура Донецької області отримала доступ до документів Покровського міського голови Руслана Требушкіна, що перебуває у володінні Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це свідчить ухвала Краматорського міського суду від 14 лютого.

Правоохоронці з’ясували, що за 2015 рік Требушкін задекларував цінне рухоме майно на загальну суму 795 тис. грн (батути, ювелірні вироби і шуби), автомобіль Skoda Superb 2013 року випуску вартістю 320 тис. грн, а також 193 тис грн доходу у 2015 році (83 тис. грн його зарплата, 93 тис. грн доходу від підприємництва його дружини Вікторії Требушкіної та 17 тис. грн допомоги при народженні дитини).

Натомість дружина посадовця не зазначила в е-декларації 3,2 млн грн, які надходили на її банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк».

Крім цього, прокуратура перевіряє епізод фінансового «заохочення» мера з боку підприємця. Так, 1 квітня 2016 року під час чергової сесії Красноармійської міської ради рідному брату Требушкіна Олексію, який є депутатом цієї міськради, було змінено цільове призначення ділянки 0,07 га з житлової на комерційну забудову для будівництва торговельного центру і кафе, а також надано на 22 роки в оренду суміжну ділянку 0,27 га. Інвестор, який виступив на вказаній сесії і розповів, що готовий вкласти в будівництво близько 1 млн доларів, у подальшому переказав меру Требушкіну 150 тис. грн.

Ці кошти посадовець і його дружина витратили на придбання одягу, їжі, подарунків, косметики, медикаментів, послуги із заняття спортом, оплату проживання в готелі, відпочинок, товарів повсякденного вжитку.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження проти Руслана Требушкіна за ст. 366-1, ч. 2 ст. 368-2 КК України (незаконне збагачення, декларування недостовірної інформації).

Як відомо, Руслан Требушкін протягом 1994–2010 років працював директором різних приватних підприємств. З листопада 2010 року до листопада 2014 року обіймав посаду димитрівського міського голови Донецької області (на час обрання був членом Партії регіонів).

Також він назвав «хунтою» владу, що прийшла після Майдану: «Реальність є такою, що сьогодні наші мирні жителі зазнають фізичного знищення, а стоїть за цим та хунта, яка захопила владу і розв’язала війну проти українського народу».