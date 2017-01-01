Прокуратура Франції висунула звинувачення соратнику Марін Ле Пен

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Марін Ле Пен

Фредерік Шатійон надав партії Марін Ле Пен незаконну позику

У Франції прокуратура висунула попередні звинувачення проти соратника кандидата в президенти країни від партії «Національний фронт» Марін Ле Пен, бізнесмена Фредеріка Шатійона.

За версією слідства, Шатійон надав партії незаконну позику, при цьому формально очолюючи компанію, яка надавала «Національному фронту» PR-послуги.

У свою чергу Марін Ле Пен відповідати на запитання слідчих відмовилася до кінця нинішньої кампанії, оскільки звинувачення стосуються минулих виборів. Партія також заперечує причетність до махінацій.

Раніше Шатійон вже опинявся у центрі скандалу у зв'язку з відмиванням доходів.

Нагадаємо, раніше найближчий помічник лідера «Національного фронту» Катерин Гризе і охоронець політика Тьєрі Лежье були заарештовані поліцією за звинуваченням у шахрайстві. Вони були фіктивно оформлені як помічники європарламентарія і незаконно отримали 340 тисяч євро.

«Главком» також повідомляв, що прокуратура Франції розпочала розслідування справи дружини кандидата в президенти Франсуа Фійона.