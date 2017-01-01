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    Прокуратура Франції висунула звинувачення соратнику Марін Ле Пен

    • Сьогодні, 07:18
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    Марін Ле Пен
    Марін Ле Пен

    Фредерік Шатійон надав партії Марін Ле Пен незаконну позику

    У Франції прокуратура висунула попередні звинувачення проти соратника кандидата в президенти країни від партії «Національний фронт» Марін Ле Пен, бізнесмена Фредеріка Шатійона.

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    За версією слідства, Шатійон надав партії незаконну позику, при цьому формально очолюючи компанію, яка надавала «Національному фронту» PR-послуги.

    У свою чергу Марін Ле Пен відповідати на запитання слідчих відмовилася до кінця нинішньої кампанії, оскільки звинувачення стосуються минулих виборів. Партія також заперечує причетність до махінацій.

    Раніше Шатійон вже опинявся у центрі скандалу у зв'язку з відмиванням доходів.

    Нагадаємо, раніше найближчий помічник лідера «Національного фронту» Катерин Гризе і охоронець політика Тьєрі Лежье були заарештовані поліцією за звинуваченням у шахрайстві. Вони були фіктивно оформлені як помічники європарламентарія і незаконно отримали 340 тисяч євро.

    «Главком» також повідомляв, що прокуратура Франції розпочала розслідування справи дружини кандидата в президенти Франсуа Фійона.

    Джерело: Апостроф
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    Франція Марін Ле Пен
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