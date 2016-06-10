Прокуратура Києва повідомила про засудження бразильця, що воював за «ДНР»

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Іноземцю призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Прокуратура Києва повідомила, що довела в суді провину громадянина Бразилії, який воював на сході України, до створення угруповання «ДНР», яке в Україні визнане терористичною організацією, та вербування найманців для нього.

За результатом судового розгляду вироком Печерського райсуду Києва іноземця визнано винним за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) та ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України, йому призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна, мовиться в повідомленні.

Коли саме засудили бразильця, в повідомленні не сказано, його імені також не названо.

За даними прокуратури, українські правоохоронці затримали його в жовтні минулого року в аеропорту «Бориспіль» одразу після його прибуття в Україну з Бразилії. Слідство встановило, що з вересня 2014 року по травень 2015 року цей громадянин Бразилії перебував у складі так званого 1-го мотострілецького батальйону «Вікінг» 1-ї бригади спільних російсько-сепаратистських сил підтримуваного Росією угруповання «ДНР».

У прокуратурі заявляють, що бразилець виконував при цьому функції командира роти, інструктора та розвідника, брав участь у бойових діях у районі сіл Вергулівки, Первомайського, міст Горлівки, Старобешева, боях під Дебальцевом, донецьким аеропортом, а також вербував іноземців, переважно бразильців, до складу незаконних збройних формувань і здійснював неодноразові розвідувальні походи на позиції Збройних сил України та корегував артилерійський вогонь по українських позиціях.