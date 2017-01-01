Прокуратура клопоче про проведення психіатричної експертизи Насірова

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Фото: УНІАН Роман Насіров у суді

Адвокат Насірова зазначив, що така процедура є стандартною

Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила клопотання про проведення психіатричної експертизи відстороненого керівника Державної фіскальної служби України Романа Насірова під час розгляду його справи. Про це «РБК-Україна» розповів адвокат Насірова Ігор Черезов.

«Будь-яка особа, для того, щоб зрозуміти, осудна вона чи ні, має пройти психіатричну експертизу. Це нормально. Це звичайна стандартна процедура», – повідомив він.

Як повідомляв «Главком», 2 березня детективи НАБУ затримали голову ДФС Романа Насірова на території КЛ «Феофанія» за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою та службовим становищем). Медичний персонал «Феофанії» намагався обмежити доступ детективів НАБУ до палати, в якій перебував голова ДФС, посилаючись на його тяжкий стан.

Після вирішення питання про доступ до палати, в якій перебував голова ДФС, детективи НАБУ повідомили йому про підозру. Однак підозрюваного не було переведено до установи тимчасового тримання у зв’язку з інформацією про нібито різке погіршення стану його здоров’я. Проте обстеження в іншому спеціалізованому медичному закладі діагноз лікарів із КЛ «Феофанія» не підтвердило.

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.

10 квітня Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою колишнього головного податківця Романа Насірова і розпочати досудове розслідування проти детективів НАБУ.

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