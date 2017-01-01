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    Прокуратура Криму повідомила про підозру у держзраді 136 екс-депутатам

    • Вчора, 23:29
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    Прокуратура Криму передала до суду обвинувальні акти стосовно 16 осіб

    Прокуратура Криму повідомила про підозру у державній зраді 78 колишнім депутатам Верховної Ради АР Крим та 58 депутатам Севастопольської міської ради.

    Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    «Депутатам Верховної Ради АР Крим та Севастопольської міської ради, які сприяли проведенню незаконного референдуму, повідомлено про підозру за державну зраду. Встановлено, що 6 березня 2014 року депутатами Верховної Ради АР Крим прийнято незаконну постанову «Про проведення загальнокримського референдуму» з визначенням дати такого волевиявлення», — йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що до суду передано обвинувальні акти стосовно 16 осіб, а також у 17 кримінальних провадженнях отримано дозвіл суду на проведення спеціального досудового розслідування.

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