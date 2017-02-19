Прокуратура Криму відкрила провадження про держзраду нардепа Артеменка

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Кримінальне провадження відкрито 21 лютого 2017 року

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження за статтею про державну зраду за фактом оприлюднених у ЗМІ повідомлень про план щодо передачі в довгострокову «оренду» АРК, який запропонував народний депутат Андрій Артеменко.

Відповідний документ оприлюднив на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

Згідно з документом, кримінальне провадження відкрито 21 лютого 2017 року.

У фабулі провадження йдеться про те, що Андрій Артеменко, будучи народним депутатом та перебуваючи за межами України, у січні 2017-го «за попередньою змовою з керівництвом державної влади РФ скоїв державну зраду, а саме надав іноземній державі (РФ) допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, яка виразилася у закликах до передачі в довгострокову оренду території АР Крим, яка, відповідно до Конституції і законів України, є невід'ємною частиною держави, що може сприяти легітимізації тимчасової окупації півострова».

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 111 ККУ.

Сьогодні спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про виключення нардепа Андрія Артеменка з фракції Радикальної партії.

Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

Артеменко підтвердив існування такого плану.

В понеділок нардепа виключили з фракції Радикальної партії.