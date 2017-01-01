Прокуратура кваліфікувала вечірній обстріл Авдіївки як теракт

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Увечері в суботу в Авдіївці загинули 4 людей, вони потрапили під артилерійський вогонь бойовиків

Обстріл бойовиками «ДНР» Авдіївки увечері 13 травня кваліфіковано як теракт, повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Як повідомлялося, у результаті ворожого вогня з артилерії загинули четверо місцевих жителів, ще один отримав важкі поранення.

«За попередньою інформацією мирні громадяни загинули в результаті попадання снаряда у двір будинку по вул. Сапронова. Особи загиблих наразі встановлюються. На місці події працює слідчо-оперативна група. Відомості за зазначеним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 258 (терористичних акт) Кримінального кодексу України», - сказано в повідомленні.

Як відомо, через трагедію в Авдіївці президент Петро Порошенко скасував візит на фінал пісенного конкурсу Євробачення в Києві.

Ввечері у суботі бойовики «ДНР» обстріляли стару частину міста Авдіївка, внаслідок чого загинули четверо мирних жителів, одного важко поранено.

У Києві сьогодні, 13 травня, о 22:00 розпочався фінал Євробачення-2017. На сцену цього вечора вийдуть 26 учасників пісенного конкурсу.

Глядачі «Євробачення» пісенного конкурсу зможуть проголосувати за виконавця, який припав їм до душі. Голосування буде проводитись за допомогою SMS та телефонних дзвінків з будь-якого мобільного або стаціонарного телефону.

Нагадаємо, став відомий порядок виступів конкурсантів на фіналі «Євробачення-2017».