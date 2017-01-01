Прокуратура Мексики висунула росіянину звинувачення у навмисному вбивстві

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Росіянин Олексій Макєєв

Макєєв буде знаходитися в центрі соціальної адаптації до тих пір, поки суддя не призначить йому місце попереднього ув'язнення

Прокуратура мексиканського штату Кінтана-Роо пред'явила росіянину Олексію Макєєву звинувачення в навмисному вбивстві.

Про це ТАСС повідомив завідувач консульським відділом посольства РФ в Мексиці Дмитро Болбот.

У понеділок Макєєв був виписаний з лікарні і доставлений в прокуратуру.

«Йому зачитали його права і висунули звинувачення в навмисному вбивстві громадянина Мексики» - сказав Болбот. Макєєв буде знаходитися в центрі соціальної адаптації до тих пір, поки суддя не призначить йому місце попереднього ув'язнення. За словами Болбота, це повинно відбутися протягом двох діб, а саме розслідування, як очікується, разом з оголошенням вироку займе близько трьох місяців.

Російський дипломат підкреслив, що Макєєв «відмовляється від будь-якої участі посольства в цій справі» і не збирається повертатися в РФ.

Нещодавно близько двохсот жителів міста Канкун, де живе росіянин, прийшли до його будинку та почали вимагати його виселення. Макєєв вийшов їм на зустріч з ножем. Зав'язалася бійка, в якій росіянин смертельно поранив одного з місцевих жителів, після чого спробував сховатися на даху сусіднього будинку, розлючений натовп намагався закидати його камінням.

Від розправи Макєєва врятували поліцейські, які доставили його в лікарню.

Лікарі ввели росіянина в стан штучної коми, його життю ніщо не загрожує.

Макєєв став відомий тим, що створював образливі ролики, які він викладав на свій канал на YouTube. У них росіянин принижує і ображає місцевих жителів, а також використовують нацистську символіку.

Тисячі людей підписали розміщену на сайті Change.org петицію з вимогою депортувати з Мексики росіянина Олексія Макєєва.