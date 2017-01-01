  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Прокуратура Мексики висунула росіянину звинувачення у навмисному вбивстві

    • Сьогодні, 07:33
    • Розсилка
    Росіянин Олексій Макєєв&nbsp;
    Росіянин Олексій Макєєв 

    Макєєв буде знаходитися в центрі соціальної адаптації до тих пір, поки суддя не призначить йому місце попереднього ув'язнення

    Прокуратура мексиканського штату Кінтана-Роо пред'явила росіянину Олексію Макєєву звинувачення в навмисному вбивстві.

    Про це ТАСС повідомив завідувач консульським відділом посольства РФ в Мексиці Дмитро Болбот.

    У понеділок Макєєв був виписаний з лікарні і доставлений в прокуратуру.

    «Йому зачитали його права і висунули звинувачення в навмисному вбивстві громадянина Мексики» - сказав Болбот. Макєєв буде знаходитися в центрі соціальної адаптації до тих пір, поки суддя не призначить йому місце попереднього ув'язнення. За словами Болбота, це повинно відбутися протягом двох діб, а саме розслідування, як очікується, разом з оголошенням вироку займе близько трьох місяців.

    Російський дипломат підкреслив, що Макєєв «відмовляється від будь-якої участі посольства в цій справі» і не збирається повертатися в РФ.

    Нещодавно близько двохсот жителів міста Канкун, де живе росіянин, прийшли до його будинку та почали вимагати його виселення. Макєєв вийшов їм на зустріч з ножем. Зав'язалася бійка, в якій росіянин смертельно поранив одного з місцевих жителів, після чого спробував сховатися на даху сусіднього будинку, розлючений натовп намагався закидати його камінням.

    Від розправи Макєєва врятували поліцейські, які доставили його в лікарню.

    Лікарі ввели росіянина в стан штучної коми, його життю ніщо не загрожує.

    Макєєв став відомий тим, що створював образливі ролики, які він викладав на свій канал на YouTube. У них росіянин принижує і ображає місцевих жителів, а також використовують нацистську символіку.

    Тисячі людей підписали розміщену на сайті Change.org петицію з вимогою депортувати з Мексики росіянина Олексія Макєєва.

    Росія вбивство розслідування Мексика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ