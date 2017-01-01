Прокуратура Мілана відновила розслідування проти Берлусконі

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Берлусконі доручав бухгалтеру доставляти готівку дівчатам, які перебували під слідством за те, щоб вони брехали в суді

Прокуратура Мілана відновила розслідування за підозрою колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі у підкупі свідків у справі про користування послугами неповнолітніх повій, повідомляє La Repubblica.

Згідно з матеріалами розслідування, як пише видання, Берлусконі доручав своєму особистому бухгалтеру Джузеппе Спінеллі доставляти готівку дівчатам, які перебували під слідством за те, щоб вони брехали в суді під час процесу у «справі Рубі».

За версією слідства, з вересня 2016 року до недавнього часу чотирьом дівчатам Берлусконі через Спінеллі передав 10 траншів по 2-3 тис. євро.

Раніше повідомлялося про те, що прокуратура Мілана зажадала відновити розслідування щодо Берлусконі за підозрою в підкупі свідків у «справі Рубі» — екс-прем’єр міг купити мовчання дівчат, які брали участь у вечірках на його віллі в Аркоре.