Прокуратура Молдови в неділю має розпочати екстрадицію судді Чауса

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Суддя Чаус

Термін арешту Чауса в Молдові закінчується дев’ятого квітня, після цього суддя буде затриманий за запитом України

Прокуратура Молдови не буде звертатися до суду про продовження арешту судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса у справі про незаконний перетин ним кордону після закінчення терміну арешту.

Про це «Українським Новинам» повідомив голова Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь.

«Ми не будемо звертатися до суду про продовження арешту у нашій справі», - сказав він.

За його словами, після закінчення терміну арешту, Чаус буде затриманий за запитом України і до нього буде застосовано екстрадиційний арешт.

Він зазначив, що термін арешту Чауса у справі про незаконний перетин кордону закінчується 9 квітня.

Як повідомляв «Главком», 21 березня Молдова почала процедуру екстрадиції до України київського судді-корупціонера Миколи Чауса. Водночас глава Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь не зміг уточнити, скільки часу на неї буде потрібно.

Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, який втік з країни після того, як НАБУ викрило його в отриманні хабара в 150 тис. доларів у серпні минулого року, був затриманий в Молдові.

Як повідомив голова Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь, Чаус сам здався правоохоронцям у Кишиневі, з'явившись до поліції. Згодом суд Кишинева заарештував українського суддю Миколу Чауса.