Прокуратура накрила у Броварах цех, який виготовляв «елітний алкоголь»

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Правоохоронцями вилучено понад 4400 літрів готової фальсифікованої елітної алкогольної продукції

У Броварах на Київщині виявлено та вилучено понад 4400 літрів готової фальсифікованої елітної алкогольної продукції та обладнання для її виготовлення.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Прокуратура Київської області продовжує роботу з виявлення незаконних підпільних цехів, які виробляють фальсифіковану горілчану продукцію на території Київської області. Так, працівниками Броварської місцевої прокуратури спільно зі слідчими Державної фіскальної служби в Київській області, встановлено факт виготовлення та реалізації підакцизної групи товарів на території Броварів та району.

У ході проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 4400 літрів готової фальсифікованої елітної алкогольної продукції та обладнання для її виготовлення.

За даним фактом розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України.

У кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії, процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Київської області.