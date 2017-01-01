Прокуратура назвала причину пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі

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Пожежа на Грибовицькому сміттєзвалищі

Те, що займання було спричинене сторонніми факторами, експертизою не встановлено

Причиною пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі, яка виникла 28 травня 2016 року, стало самозаймання полігону через неналежну експлуатацію. Про це головний прокурор Львівської області Юрій Квятківський заявив на прес-конференції у п'ятницю.

«Проведеною комплексною експертизою встановлено, що причиною пожежі, яка виникла 28 травня 2016 року, є самозаймання неущільнених твердих побутових відходів. Те, що займання було спричинене сторонніми факторами, експертизою не встановлено. Також встановлено, що експлуатація полігону посадовцями ЛКП «Збиранка» здійснювалося з порушеннями вимог. Не проводився полив ділянок полігону при високих температурах, перешарування, не виконувалися вимоги щодо забезпечення збору та утилізації звалищного біогазу, що призвело до його накопичення у внутрішньому полігоні з подальшим викидом у атмосферу. Це було передумовами для займання полігону», - зазначив Квятківський.

За його словами, у діях рятувальників під час гасіння пожежі не було виявлено порушень.

Як повідомлялось, генпрокурор України Юрій Луценко оприлюднив результати експертизи, проведеної харківськими науковцями. За їх висновками, підпалу на Грибовицькому сміттєзвалищі не було.

В той же час міський голова Львова Андрій Садовий вкотре стверджує, що він чітко знає, що це був підпал.

Крім того, прокуратура області скерувала до суду обвинувачення у недбалості щодо головного комунальника Львова Юрія Гольця та трьох посадовців комунального підприємства «Збиранка», яке господарює на Грибовицькому сміттєзвалищі.