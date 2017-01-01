Прокуратура не збирається викликати Порошенка на допит у справі Януковича

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Прокурор ГПУ Руслан Кравченко

У прокуратурі стверджують, що всіх необхідних свідків було допитано

Сторона звинувачення у справі проти екс-президента Віктора Януковича не збирається викликати для допиту чинного голову держави Петра Порошенка.

Про це заявив прокурор ГПУ Руслан Кравченко, повідомляє «112 Україна».

У відповідь на запитання, чи будуть допитувати Порошенка, він сказав: «Зі сторони обвинувачення пана президента викликати не планую, процесуальної необхідності для доведення вини Януковича, ми вважаємо, немає. Всіх необхідних свідків було допитано: Авакова, Турчинова, Яценюка та інших топових чиновників».

Він заявив, що генпрокурор Юрій Луценко має право брати участь у розгляді справи, проте це не його обов'язок.

«Як старший групи прокурорів, можу заявити, що у нас підтримують обвинувачення два професійних прокурори, які в змозі довести вину. Щодо участі генпрокурора, необхідності я не бачу, але він має право, але це не обов’язок, як говорив Сердюк (адвокат Януковича, - ред.)», - зазначив Кравченко.

За його словами, велика частина клопотань захисту не ґрунтувалася на дійсності і подавалася тільки з метою затягнути час. Він висловив думку, що на наступному засіданні сторона захисту знову буде подавати клопотання.

«Ми знову будемо бачити затягування», - переконаний прокурор.

На запитання, чи повідомляв Янукович, де він, Кравченко сказав: «Янукович і сторона захисту повідомляли, що він перебуває в Ростові. Відповідно до показань деяких свідків, цю адресу cпростовано».

Нагадаємо, сьогодні Оболонський районний суд Києва переніс розгляд підготовчого засідання у кримінальному провадження за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича на 16 червня.

Як відомо, обвинуваченому у держзраді екс-президенту України Віктору Януковичу забезпечено право участі у дистанційному судовому провадженні.

Раніше Янукович заявив про бажання взяти участь у суді і поставив свої умови.

В березні прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно Януковича. Його підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Оболонський суд Києва 4 травня розпочав підготовче засідання у справі про держзраду Януковича.