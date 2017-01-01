Прокуратура обшукує квартири екс-працівників Приватбанку через 267 млрд кредитів для «своїх»

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Силоввики проводять обшук

ГПУ наголошує, що колишні топ-менеджери незаконно надавали юрособам, які мають ознаки фіктивності, кредитні кошти на заздалегідь невигідних економічних умовах для банку

Генеральна прокуратура проводить обшуки за місцем проживання колишніх посадових осіб Приватбанку.

Про це повідомляє прес-центр ГПУ.

«З матеріалів провадження відомо, що колишнє керівництво Приватбанку в період 2008-2016 років, попри законодавчу заборону проведення операцій з пов'язаними з банком особами, після отримання від Національного банку рефінансування, в тому числі шляхом цих коштів, надало пов'язаним з банком суб'єктам господарювання кредити на загальну суму близько 267 млрд гривень», - йдеться в повідомленні.

ГПУ наголошує, що колишні топ-менеджери незаконно надавали юрособам, які мають ознаки фіктивності, кредитні кошти на заздалегідь невигідних економічних умовах для банку.

Через це після націоналізації Приватбанку держава була змушена докапіталізувати його на суму 116 млрд грн.

Обшуки тривають за місцем проживання колишніх посадових осіб банку і за адресами юридичних осіб, пов'язаних з Приватбанком, яким надавалися багатомільярдні кредити коштом рефінансування Нацбанку.

Під час обшуків слідчі встановили, що в більшості випадків за юридичними адресами зазначених так званих суб'єктів господарювання відсутні як самі юридичні особи, так і будь-які ознаки здійснення господарської діяльності.

Під час розслідування суду вже накладено арешт на понад 300 об'єктів нерухомості по всій країні і арешти ще триває.