Прокуратура обшукує міськраду Кривого Рогу: Вілкула перевірять на причетність до розкрадання коштів

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У рамках розслідування перевіряється можлива причетність до скоєння розкрадання державних коштів міського голови Юрія Вілкула, зазначив генпрокурор

Слідчі Генеральної прокуратури України проводять обшуки у Криворізькій міській раді, а також у помешканнях та офісах керівників підприємств, причетних до легалізації 200 млн грн державних коштів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Сьогодні проводиться низка обшуків у Криворізькій міській раді, за місцем мешкання та здійснення комерційної діяльності директорів та засновників підприємств, які причетні до легалізації 200 млн грн, виділених з бюджету в 2016 році», – написав Луценко.

За його словами, у рамках розслідування перевіряється можлива причетність до скоєння розкрадання державних коштів міського голови Юрія Вілкула, його першого заступника Євгена Удода, заступника Олександра Катриченка, інших службових осіб Криворізької міськради та низки підприємств.

Як відомо, 1 березня слідчі Генеральної прокуратури України здійснили обшуки на вертолітному майданчику еск-президента України Віктора Януковича у Києві в рамках кримінального провадження щодо незаконного привласнення ним «Межигір’я».