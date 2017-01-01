Прокуратура оголосила підозру меру Покровська за недостовірне декларування доходів

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Оголошення підозри

Наразі вирішується питання щодо обрання міському голові запобіжного заходу

Слідчим відділом прокуратури Донецької області спільно із управлінням СБУ повідомлено про підозру в декларуванні недостовірної інформації міському голові міста Покровська.

Про це інформує прес-служба Донецької прокуратури.

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що мер, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції заповнив та подав щорічну декларацію про доходи за 2015 рік.

«Разом з тим, знаючи, що він зобов’язаний відображати повну та достовірну інформацію в усіх розділах декларації, діючи умисно, вніс у щорічну декларацію завідомо недостовірні відомості», - зазначають у відомстві.

Зокрема, міський голова, маючи на меті приховання реально отриманих доходів, наявних грошових активів та фінансових зобов’язань, не вказав у поданій щорічній декларації відомості про отримані ним доходи.

«Таким чином вчинив дії щодо внесення недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», - додають у прокуратурі.

На підставі зібраних доказів міський голова Покровська підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації).

Наразі вирішується питання щодо обрання міському голові запобіжного заходу.

«Главком» також повідомляв, що в п’ятницю Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно екс-голови правління ПАТ «Банк «Контракт» за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.