Прокуратура окупованого Криму вручила Умерову обвинувальний висновок

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Ільмі Умеров

Матеріали справи Умерова будуть передані до Бахчисарайського суду

У окупованому Криму підконтрольна Росії так звана республіканська прокуратура вручила заступникові голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову обвинувальний висновок у сфабрикованій справі про публічні заклики до порушення територіальної цілісності РФ. Про це сам Умеров і його адвокат Едем Семедляєв заявили у відеокоментарі, розміщеному на сторінці Айше Умерової в Facebook.

«Сьогодні в республіканській Прокуратурі Криму Ільмі Умерову вручили обвинувальний висновок у кримінальній справі», - йдеться у повідомленні.

Тепер матеріали справи будуть передані до Бахчисарайського суду.

За словами Умерова, адвокатами подавалися два клопотання - про припинення справи і про залучення до матеріалів результатів альтернативної лінгвістичної експертизи, - проте доля цих клопотань невідома.

Нагадаємо, ФСБ РФ обвинувачує Умерова за ч. 2 ст. 280.1 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ) за те, що в інтерв'ю він сказав, що Крим - це Україна.

Як повідомлялося, адвоката Миколу Полозова позбавили права захищати Ільмі Умерова.