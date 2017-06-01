Прокуратура оскаржить виправдання екс-мера Стаханова, звинуваченого в сепаратизмі

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Колишній мер Стаханова Юрій Борисов

Прокурори подадуть апеляцію, щойно отримають повне рішення суду

Прокуратура Харківської області подасть апеляцію на рішення суду, яким виправдно екс-мера Стаханова Юрія Борисова.

Про це «Українській правді» повідомила прес-секретар Харківської прокуратури Віта Дубовик.

«Прокуратура вважає, що на стадії досудового розслідування було зібрано достатньо доказів для обвинувального вироку. Прокуратура подасть апеляцію на рішення суду, яким виправдано Стаханова, щойно отримає повне рішення суду», - зазначила вона.

За словами речниці прокуратури, у четвер було оголошено лише резулятивну частину рішення суду.

Як повідомляв «Главком», Кремінський районний суд Луганської області виправдав колишнього мера Стаханова Юрія Борисова у справі про сепаратизм та організацію так званої Луганської народної республіки. Також Борисова звинувачували в організації псевдореферендуму бойовиків.

Нагадаємо, затримали екс-мера Стаханова в Бердянську в липні 2014 року. Борисов просидів у СІЗО три роки.

Також він є свідком обвинувачення в справі екс-регіонала Єфремова, хоча на суді він засвідчив, що з Єфремовим особисто знайомим не був, а знав лише його як губернатора області, і що вказівок йому на проведення «референдуму» 11 травня 2014 року той не давав.