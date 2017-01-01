Прокуратура оскаржуватиме рішення суду, який відпустив Мартиненка на поруки

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Фото: Станіслав Груздєв Роман Симків

Перед цим Спеціалізована антикорупційна прокуратура вивчить ухвалу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подаватиме апеляцію на рішення суду відпустити екс-нардепа Миколу Мартиненка на поруки.

Про це заявив після засідання Солом'янського райсуду Києва прокурор САП Роман Симків.

«Зараз ми цю ухвалу, звичайно, будемо виконувати, бо це рішення суду. Але свою позицію САП буде відображати в апеляційній скарзі», - сказав Симків.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура просила для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Солом'янський районний суд Києва відмовився арештовувати Мартиненка. Натомість йому обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Джерело: Укрінформ