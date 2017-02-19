Прокуратура з другої спроби отримала доступ до е-декларації нардепа Артеменка

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Андрій Артеменко

Політик пропонувавздати в оренду Крим і тепер є фігурантом кримінального провадження за фактом державної зради

Прокуратура АР Криму отримала тимчасовий доступ до електронної декларації народного депутата Верховної Ради України VIII скликання Андрія Артеменка, яка знаходиться у володінні Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як стало відомо Главкому», відповідна ухвала Печерського райсуду Києва датована 15 березня.

У клопотанні прокурора зазначається, що у січні 2017 року, перебуваючи за межами України, Артеменко запропонував план передачі Російській Федерації в довгострокову оренду території Автономної Республіки Крим.

Вказані дії народного депутата ВР, на думку слідства, набули негативного суспільного резонансу у час неоголошеної війни та пов'язані із підривною діяльністю проти України на користь держави-агресора. І тому орган досудового розслідування має необхідність у витребування інформації про сімейний стан та склад сім'ї, рухоме та нерухоме майно, наявність банківських рахунків та готівкових коштів, а також характеризуючих відомостей про Артеменка.

21 лютого 2017 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України («Державна зрада»).

Як повідомляв Главком, 24 лютого суддя Печерського райсуду Світлана Шапутько не надала дозвіл на виїмку документів Артеменка, оскільки він не є підозрюваним у цьому провадженні.

Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

Артеменко підтвердив існування такого плану.

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Нардепа виключили з фракції Радикальної партії.

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