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    Прокуратура з другої спроби отримала доступ до е-декларації нардепа Артеменка

    • Сьогодні, 21:01
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    <span>Андрій Артеменко</span>
    Андрій Артеменко

    Політик пропонувавздати в оренду Крим і тепер є фігурантом кримінального провадження за фактом державної зради

    Прокуратура АР Криму отримала тимчасовий доступ до електронної декларації народного депутата Верховної Ради України VIII скликання  Андрія Артеменка, яка знаходиться у володінні Національного агентства з питань запобігання корупції.

    Як стало відомо Главкому», відповідна ухвала Печерського райсуду Києва датована 15 березня.

    У клопотанні прокурора зазначається, що  у січні 2017 року, перебуваючи за межами України, Артеменко запропонував план передачі Російській Федерації в довгострокову оренду території Автономної Республіки Крим.

    Вказані дії народного депутата ВР, на думку слідства, набули негативного суспільного резонансу у час неоголошеної війни та пов'язані із підривною діяльністю проти України на користь держави-агресора. І тому орган досудового розслідування має необхідність у витребування інформації про сімейний стан та склад сім'ї, рухоме та нерухоме майно, наявність банківських рахунків та готівкових коштів, а також характеризуючих відомостей про Артеменка.

    21 лютого 2017 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України («Державна зрада»).

    Як повідомляв Главком, 24 лютого суддя Печерського райсуду Світлана Шапутько не надала дозвіл на виїмку документів Артеменка, оскільки він не є підозрюваним у цьому провадженні.

    Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

    За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

    Артеменко підтвердив існування такого плану.

    Читайте також Московська зозуля Ляшка. Невідоме минуле депутата Артеменка

    Нардепа виключили з фракції Радикальної партії.

    Читайте також статтю «Главкома» «Московська зозуля Ляшка. Невідоме минуле депутата Артеменка» 

    Крим прокуратура розслідування
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